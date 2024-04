Under 12: il Tre Fiori/Fiorentino è campione primaverile

Il Tre Fiori/Fiorentino di Paolo Tarini si è laureato campione primaverile Under 12. I Neroarancio, afferenti alla Scuola Calcio Titano, hanno vendicato la sconfitta nella finale del torneo invernale, superando il Cosmos 1 nella riedizione della sfida che aveva assegnato il titolo di apertura lo scorso 16 dicembre. Come allora, è la prima frazione di gara a determinare l’esito dell’incontro. Infatti, i due successivi tempi di gioco sono terminati a reti inviolate per la soddisfazione del Tre Fiori/Fiorentino, che aveva chiuso in vetta la stagione regolare. Ci sono addirittura cinque reti nella prima porzione di partita, che decolla in meno di trecento secondi. Merito della stoccata di Mirchev, che porta in vantaggio il Tre Fiori/Fiorentino. Immediata la replica del Cosmos 1, affidata a Sensoli. Per quest’ultimo arriverà anche la gioia della doppietta, che al quarto d’ora vale il secondo pareggio in seguito all’acuto di Baldani. Come in precedenza la situazione di parità dura meno di un minuto. Stavolta è Selva a trovare la via della rete, per il 3-2 parziale che avvicina il Tre Fiori/Fiorentino al titolo. Le successive frazioni, concluse sullo 0-0, hanno certificato il ritorno alla vittoria dei Neroverdi. Niente da fare per i Gialloblù del Cosmos, battenti bandiera Serravalle Football Academy.