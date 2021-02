Dante Rossi al Chions in serie D

Il difensore della Nazionale di San Marino Dante Rossi è un nuovo giocatore del Chions, squadra che partecipa al campionato di serie D girone C. La formazione friulana è in lotta per la salvezza nel proprio girone che comprende le squadre del Triveneto. Al comando c'è attualmente il Trento.

Il difensore sammarinese giocherà fino alla fine della stagione con Chions dopo aver iniziato il campionato con il Pennarossa a San Marino per poi passare al Chiesanuova, squadra marchigiana di promozione.

Un bel salto in avanti per Dante Rossi che sarà allenato dall'ex giocatore di Udinese e Napoli Fabio Rossitto.

"Sono felice di aver trovato l'accordo con il Chions - ha dichiarato a San Marino RTV il giocatore sammarinese - avevo altre proposte in serie D ma questa è stata la scelta migliore per me e per la Nazionale Sammarinese. Voglio allenarmi al meglio, come facevo in Argentina, per poter essere pronto quando il ct Franco Varrella mi chiamerà in Nazionale".

Il Chions è reduce dalla vittoria contro il San Giorgio Sedico, diretta concorrente per la salvezza e domenica sarà impegnato contro la Clodiense terza forza del campionato, partita nella quale potrebbe arrivare l'esordio in gialloblù di Dante Rossi che attende il transfer della sua ex squadra.