Alle 18:00 l'amichevole tra San Marino e Cipro. Il commissario tecnico Roberto Cevoli ha diramato le convocazioni, rispetto alla partita con la Slovacchia cambiano due giocatori. Out Filippo Fabbri per infortunio e Marco Gasperoni per influenza, entrano nei 23 i due centrocampista della San Marino Academy, Matteo Valli Casadei e Simone Giocondi. Contro Cipro una sfida che può essere alla portata dei Titani come sottolinea il difensore Dante Rossi.

Nel video la sua intervista