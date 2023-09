Denis Iencinella è il nuovo allenatore del Cailungo. Ad ufficializzarlo, con una nota stampa, è la stessa società. Iencinella ha giocato nel campionato sammarinese dal 2011 al 2015, per poi passare alla guida tecnica del Riccione FC 1926.

“Si tratta di un altro passo importante per la Società nel formare uno staff completo. Mister Denis Iencinella – continua il comunicato – lavorerà in collaborazione con due assistenti, Mirko e Aldo Conte, e avrà l'appoggio di un esperto preparatore dei portieri, Claudio Giustolisi, ex portiere di Serie C. Ad arricchire ulteriormente lo staff tecnico c'è Erik Santini, preparatore atletico già al servizio della rappresentativa femminile nazionale del Cesena”.