Divisa in onore della prima bandiera di San Marino: la FSGC compie 90 anni

Il tricolore arancione, bianco e viola che campeggia nella Sala del Consiglio Grande e Generale e che rappresenta la prima storica bandiera di San Marino – dal 1465 al 1797 - “trasferito” nell'originale divisa da gioco che la Nazionale utilizzerà lunedì 15 contro i vicecampioni d'Europa in carica dell'Inghilterra. Non poteva esserci momento più solenne ed istituzionale per presentare questa maglietta celebrativa, agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio è stata ricevuta in udienza dai Capi di Stato in occasione del 90° anniversario dalla fondazione. Presente una delegazione – capitanata dal presidente Marco Tura e dal Segretario Generale Luigi Zafferani – oltre al Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini ed il numero uno del CONS, Gian Primo Giardi.

“La FSGC nacque nel 1931 e da allora ha sempre contribuito alla diffusione e alla crescita del calcio sammarinese, sia sul territorio che a livello internazionale” - così i Capitani Reggenti hanno voluto ringraziare la Federcalcio per il lavoro svolto in questo lungo periodo. Dal primo “campetto” di Borgo Maggiore degli anni '20 al nuovo San Marino Stadium: strada ne è stata certamente fatta. 15 i club affiliati del campionato sammarinese, le Nazionali di calcio a 11 e di Futsal, il movimento femminile: la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio guarda al futuro partendo dalla storia e dalla tradizione.