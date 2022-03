Doppietta di Stefanelli, il Pennarossa aggancia la Virtus

È Stefanelli show a Domagnano, con l’attaccante del Pennarossa che con la sua doppietta decide la sfida con la Virtus e regala tre punti vitali ai ragazzi di Andy Selva, che agganciano proprio i neroverdi al quarto posto in classifica. La gara non è molto spettacolare. Prima occasione proprio per il 9 biancorosso, che però calcia abbondantemente largo. Al 14’ bell’inserimento di Magri, che batte Semprini, ma si alza la bandierina dell’assistente ad annullare tutto. Poi è Sebastiani a provare a rendersi pericoloso, senza successo.

Nel secondo tempo proteste della squadra di Chiesanuova per un fallo di mano in area neroverde, ma per l’arbitro Mei non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 12’ la gara si sblocca, con il bel filtrante a tagliare tutta la difesa della Virtus, Stefanelli raccoglie e batte Passaniti. La Virtus reagisce, ma al 23’ è ancora Stefanelli a mettersi in mostra: grande controllo con il tacco, difesa della palla e poi destro per la conclusione che vale il 2-0 e la personale doppietta. Alla mezz’ora la squadra di Bizzotto accorcerebbe le distanze, grazie al colpo di testa di Angeli, ma ancora una volta l’assistente alza la bandierina per annullare la rete neroverde.

Nel finale ci prova anche Raschi, ma Semprini non ha problemi. Qualche grattacapo in più lo crea invece Gori, che arriva bene al limite dell’area e calcia, ma Semprini è attento e alza in calcio d’angolo.

di Simon Pietro Tura