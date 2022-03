Dubai: Serravalle Academy e Juvenes/Dogana incontrano i calciatori emiratini

San Marino e gli Emirati Arabi si avvicinano, non solo grazie ad Expo che si avvia ormai alla chiusura, ma anche attraverso lo sport. Si è da poco conclusa, qui al centro sportivo al Nasr, nel cuore della città vecchia di Dubai, un'amichevole che ha visto sul campo i bambini della Serravalle Football Academy e della Juvenes Dogana, contro i piccoli calciatori emiratini della Super Inspire Sport Academy. Scopo dell'iniziativa, stringere relazioni con le organizzazioni sportive degli Emirati e creare un filo diretto tra Dubai e San Marino. Perché attraverso il gioco, lo sport, passa molto altro.

“Sono felice di incontrare qui tanti bambini, venuti a condividere la cultura, lo sport, a unire Dubai e San Marino. Non è solo calcio, ma scambio, educazione, è costruire relazioni. Loro sono il futuro”, afferma il Presidente Super Inspire Sport Academy

Ventiquattro i bimbi sammarinesi, tra i sei e gli undici anni, divisi in quattro squadre: per divertirsi soprattutto, ma anche per fare vedere quanto sono bravi sul campo, come ha spiegato l'allenatore prima del fischio di inizio. A fare il tifo, mamme e papà, sammarinesi ed emiratini. E nonostante il caldo, oggi le temperature hanno superato i 36 gradi, i piccoli sammarinesi sono stati velocissimi in campo e hanno saputo difendersi.

Nel video le interviste a Mauro Duca, presidente della società Serravalle Football Academy e Awad bin Mohammed bin Shaikh Migrin, Presidente Super Inspire Sport Academy