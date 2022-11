Due giorni di sport e divertimento per la Serravalle Football Academy

I giovanissimi calciatori della Serravalle Football Academy sono rientrati a San Marino dopo la splendida trasferta di Monza che li ha visti protagonisti nelle giornate di lunedì e martedì. I ragazzi della SFA sono stati protagonisti fin dal pomeriggio di lunedì, nel Centro Sportivo “Luigi Berlusconi - Monzello”, quartier generale del Monza Calcio, dove si sono svolte alcune partitelle all’insegna del bel gioco e del divertimento tra le categorie Under 12 e Under 10 e i “prof” del Monza Calcio.

Clou della serata è stato poi il trasferimento allo stadio Brianteo U-Power per assistere alla partita di serie A Monza-Bologna dove la Serravalle Football Academy è stata invitata ospite del Monza Calcio. Nella mattinata di martedì un altro momento di sport e di condivisione presso il centro sportivo dell’ACD Biassono, scuola calcio Monza, i ragazzi della SFA hanno incontrato i pari età del Biassono in un altro momento sportivo intenso e molto coinvolgente. Insomma un’esperienza bellissima grazie soprattutto alla professionalità di tutti i tecnici della SFA che hanno curato nei minimi dettagli questo momento così importante per il processo di crescita sportivo e personale dei ragazzi.