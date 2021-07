È il giorno di Dinamo Batumi-Tre Penne: in Georgia ci saranno 10mila tifosi

dall'inviato Alessandro Ciacci

La Batumi Arena è il nuovissimo gioiellino della Dinamo. Inaugurato solo qualche mese fa, ha una capienza di 20000 spettatori e questa sera - alle 20.30 locali, le 18.30 a San Marino - ci saranno la metà esatta dei tifosi, 10000, pronti a spingere i georgiani verso la qualificazione al secondo turno di Conference League. A dir la verità, la Dinamo Batumi ha già ipotecato il passaggio del turno nella gara d’andata grazie al 4-0 ottenuto al San Marino Stadium ma il Tre Penne non ha alcuna intenzione di fare da semplice sparring partner. Anzi, come spiegato in conferenza stampa pre-partita dal tecnico Stefano Ceci e dal bomber Imre Badalassi, la volontà é quella di fare una grande prestazione in questo stadio e ritrovare un gol in campo europeo ad un solo anno di distanza da quello segnato da Gai l’estate scorsa.







Il centrocampista biancazzurro sarà uno dei grandi assenti - al pari di Lombardi, Battistini, Cibelli e Cesarini - ma il Tre Penne può contare sul recupero di Luca Righini, assente sul Titano a causa di una faringite. Ci sarà qualche cambio forzato rispetto all’andata ma Ceci sembra intenzionato a confermare lo zoccolo duro: dal “Colosso” Maicon in difesa - l’ex Inter é stato acclamato anche qui in Georgia - allo stesso Badalassi, alla caccia del primo centro in Europa.



