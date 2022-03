È tutto pronto per San Marino-Lituania: esordio da CT per Fabrizio Costantini

“L’umiltà dovrà essere la nostra forza” - Fabrizio Costantini presenta così l’amichevole di domani sera tra San Marino e Lituania, esordio assoluto per il nuovo Commissario Tecnico sulla panchina della Nazionale. Non mancheranno certamente gli assenti - tra cui lo squalificato Dante Rossi e il lungodegente Filippo Berardi - ma la voglia di sacrificarsi e metterci il cuore assolutamente no.

Danilo Rinaldi è una delle “novità” - se così si può dire - della gestione Costantini. Dopo 40 presenze e un gol, il capitano de La Fiorita era scomparso dai radar della Nazionale salvo tornarci con il nuovo CT. San Marino-Lituania si giocherà domani sera alle ore 20.45, in un giorno di festa per la Repubblica: diretta su RTV Sport.

Nel servizio l'intervista a Danilo Rinaldi, attaccante San Marino