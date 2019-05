Europeo Under 21: una sezione dedicata sul sito Figc

A poco più di un mese dall'inizio dell'Europeo Under 21, che l'Italia ospiterà per la prima volta dal 16 giugno insieme a San Marino, sul sito della Figc nasce una sezione dedicata all'evento con tutte le informazioni sul torneo continentale. Dalla composizione dei gironi al calendario, dalla biglietteria alla storia della competizione, informa la federazione, gli utenti potranno conoscere ogni dettaglio sull'Europeo, che ha come ambasciatore Andrea Pirlo. Sul sito, oltre alla descrizioni delle cinque città italiane sedi di gara (Bologna, Reggio Emilia, Trieste, Udine, Cesena) e dei rispettivi stadi, si trovano statistiche, foto, video e le ultime news sul torneo, che metterà in palio anche quattro pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Una pagina speciale è dedicata al Programma Volontari, che formeranno una squadra composta da 400 persone distribuite nelle 6 sedi di gara e saranno chiamati ad affiancare i professionisti del settore sportivo nelle loro attività negli stadi e presso i siti ufficiali Uefa.