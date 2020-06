Chi è gia qualificato ai play-off, in caso di ripresa del campionato sammarinese, è il Faetano di Renato Cioffi. Per i gialloblu ci sarebbe la sfida ai quarti di finale contro la corazzata Folgore. "Non sarà facile" - ammette l'ex tecnico del Rimini - "ma in partite secche può succedere di tutto". Con Cioffi, poi, anche l'occasione per parlare del calcio sammarinese e di come può migliorare per essere ancora più competitivo.

Nel video l'intervista a Renato Cioffi, allenatore Faetano.