Femminile: ancora un ko per la San Marino Academy, il Pavia vince 2-1

Terza sconfitta consecutiva per la San Marino Academy che perde un altro scontro diretto per la salvezza contro il Pavia per 2-1. Titane in vantaggio su calcio di rigore di Raffaella Barbieri al 39', che subiscono il pari ospite allo scadere del primo tempo con un altro rigore realizzato da Biancamaria Codecà. Nella ripresa la doppietta dell'attaccante del Pavia permette alle ospiti di conquistare i tre punti. Per la squadra di Venturi, fondamentale la prossima partita contro la Freedom, terzultima in classifica con le sammarinesi.