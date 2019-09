Femminile: buon debutto per la San Marino Academy

San Marino Academy - Lazio

È un turbinio di emozioni l’esordio della San Marino Academy contro la Lazio nella Serie B a girone unico. Vantaggio biancoceleste in apertura di partita, doppietta di Raffaella Barbieri per il 2-1 sammarinese e gol di Visentin all’82° minuto per il definitivo 2-2.

Ma andiamo con ordine. La prima occasione capita sui piedi del capitano Menin, ma la conclusione non è precisa e la palla si alza sopra la traversa della porta di Vicenzi. Un minuto dopo arriva il vantaggio biancoceleste, grazie a Visentin che si trova al posto giusto al momento giusto e il rilancio di De Sanctis le rimbalza sulla gamba e terminando in rete dopo una serie di rimpalli. La Lazio sfrutta l’ottimo momento e a metà del primo tempo avrebbe la palla per il 2-0 ma il gran tiro di Pittaccio si stampa sulla traversa. Da qui l’inerzia del match cambia e le titane cominciano ad alzare il baricentro e giocano con più personalità. Al 33’ Barbieri sfrutta l’ottimo assist di Menin e calcia dai 16 metri. Ottima conclusione ma ottima anche la risposta di Vicenzi che blocca a terra. Il gol del pareggio è un vero e proprio regalo della retroguardia biancoceleste: Savini sbaglia il retropassaggio al proprio portiere, Barbieri capisce tutto e intercetta la palla. A quel punto per la 45 è un gioco da ragazzi battere Vicenzi e siglare il gol del pari, risultato con il quale si rientra negli spogliatoi.

La ripresa è subito vivace e bastano 8 minuti a Barbieri per siglare la doppietta personale, anche se è abbastanza evidente la complicità dell’estremo difensore laziale che, anziché liberarsi in fretta del pallone, si avventura in un dribbling ai danni della stessa attaccante che però le ruba il pallone e segna a porta sguarnita. La Lazio fatica a reagire e poco prima della mezz’ora Barbieri avrebbe sui piedi il colpo del k.o. ma stavolta è brava Vicenzi a chiuderle lo specchio rimpallando la conclusione. All’82’ ecco il pareggio ospite: Visentin (ottima la partita della classe 2000) prende palla, scambia rapido con una compagna e di punta anticipa l’uscita di Montanari per quello che è il gol del definitivo 2-2. L’Academy subisce il colpo e poco dopo rischia molto sulla conclusione di Anna Clemente che esce ma non di molto. L’ultima emozione la regala Alison Rigaglia che parte sulla fascia, si accentra e tenta la conclusione ‘alla Del Piero’, palla fuori.

Buon esordio per la squadra di Alain Conte, che porta a casa un punto e soprattutto esce tra gli applausi scroscianti del pubblico di Acquaviva.





Simon Pietro Tura