Femminile: buon pari per la San Marino Academy con la capolista Brescia

Pari con reti tra San Marino Academy e Brescia. Prima occasione di marca sammarinese con la punizione di Barbieri, Lonni blocca. Sugli si sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa di Martina Piazza, la palla è a lato. Al 24' si sblocca la partita. Hjohlman va via sulla destra e arriva fino dentro l'area di rigore, pallone a rimorchio per Laura Ghisi che di mancino segna il gol del Brescia. Le Leonesse hanno un'altra grande occasione da rete quando ancora Hjohlman va a mettere un cross che diventa un tiro che Alessia Piazza prolunga, ci prova Brayda in acrobazia, la palla sbatte contro la traversa. Che occasione per il Brescia. Su palla inattiva ancora la San Marino Academy pericolosa. Massa lotta e si conquista l'occasione del pari con un mancino che finisce contro il palo. All'intervallo il Brescia è avanti 1-0.









Prima occasione per le ospiti con un doppio intervento di Alessia Piazza prima sul cross, poi sulla conclusione di Farina. Il Brescia potrebbe raddoppiare sugli sviluppi di un corner. Nella mischia che si crea Galbiati tocca e la sfera centra il palo dopo la parata di Alessia Piazza. Di là Fusar Poli: il tiro in caduta e la parata. La San Marino Academy trova il pari con Martina Piazza su calcio d'angolo, con un colpo di testa. Buon modo anche per festeggiare il compleanno per il difensore biancoazurro. La San Marino Academy con Menin avrebbe un'opportunità per il sorpasso il tiro finisce sulla parte alta della traversa. Le Titane crescono nel finale di gara, Fusar Poli palla fuori. Nel finale di partita ancora il Brescia, con Farina che mette sul secondo palo per Luana Merli che spara fuori. Finisce 1-1, con San Marino Academy e Brescia che allungano le rispettive serie di risultati positivi.