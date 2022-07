Femminile: il capitano vede il decennale, confermate anche Brambilla e Prinzivalli

La San Marino Academy continuerà ad avvalersi delle prestazioni di Viola Brambilla, Elena Prinzivalli e Yesica Menin. Per il capitano, approdato in biancoazzurro nel dicembre 2012, questa sarà la stagione del decimo anniversario con indosso la casacca della formazione femminile del Titano. "Dieci anni vestendo sempre questa maglia sono una responsabilità, ma soprattutto un grande orgoglio per me – afferma Menin – Ho sempre cercato di dare il meglio". Viola Brambilla, pilastro del reparto nevralgico biancoazzurro dall’estate 2019, si appresta ad affrontare la sua quarta stagione alle pendici del Monte Titano; per Elena Prinzivalli si prepara invece l’annata numero due con indosso la divisa delle Titane.