Femminile: ko a Bari per la San Marino Academy

Seconda sconfitta stagionale, seconda in trasferta, per la San Marino Academy che perde 4-3 a Bari contro la Pink. Pugliesi sempre in vantaggio e Titane a recuperare. La Pink la sblocca al 19' Martina Di Bari. Dieci minuti più tardi il pareggio su calcio di rigore Raffaella Barbieri. Le padrone di casa tornano in vantaggio al 34' con Anastasia Spyridonidou. La San Marino Academy pareggia di nuovo prima dell'intervallo con Sofieke Jansen al 40'.

Nella ripresa La Pink Bari resta in dieci per il rosso a Larenza dopo pochi minuti. Nonostante l'inferiorità numerica al 69' Anastasia Spyridonidou porta avanti la Pink Bari. Sugli sviluppi di un corner Giorgia Bertolotti firma il 3-3. Le padrone di casa segnano il 4-3 in contropiede all'86 con Aleksandra Sudyk.