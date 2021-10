Femminile: la San Marino Academy ospita il Como

La San Marino Academy torna ad Acquaviva dove domani sfiderà il Como nella quinta giornata del campionato di serie B. La squadra di Alessandro Recenti è reduce dal ko per 4-3 subito a Bari e sul terreno di casa cercherà la vittoria per riscattare la sconfitta della settimana precedente. Il bilancio delle Titane in questa prima parte di campionato è di due vittorie in casa e altrettante sconfitte in trasferta. Il Como ha gli stessi punti della San Marino Academy, ma con una gara da recuperare. Diverse le ex da una parte e dall'altra in una gara che si gioca domani ad Acquaviva con fischio d'inizio alle ore 15. A disposizione del tecnico biancoazzurro anche le neo arrivata Fabiana Alborghetti, attaccante 1995.