Brutto ko per la San Marino Academy nel campionato di serie B femminile. Le Titane impegnate sul campo della Res Roma conducevano per 2-0 grazie alla doppietta di Raffaella Barbieri prima di subire la rimonta delle padrone di casa con Lora Petrova e la doppietta di Morena Iannazzo, con rete del 3-2 al 91'. La San Marino Academy resta a quota 21 punti in classifica.