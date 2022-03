Femminile: pari senza reti tra San Marino Academy e Pink Bari

Pari a reti bianche per San Marino Academy e Pink Bari nella sfida tra le due retrocesse della passata stagione. Buon avvio sammarinese con le Titane che provano a fare la partita e hanno con Menin una buona occasione. Sul cross dalla destra di Massa, Shore respinge corto la numero 9 biancoazzurra va a calciare di prima contro il portiere. Ci prova anche Barbieri, conclusione dal limite dell'area che non crea problemi a Shore. Bella l'opportunità costruita a metà tempo. Sulla sponda di Barbieri arriva Massa con il mancino, la palla finisce alta da buona posizione. La Pink Bari non è mai veramente pericolosa in questa fase della partita con Alessia Piazza chiamata alla ordinaria amministrazione. Nel finale di tempo bella opportunità sammarinese. Menin costruisce sulla destra, cross che arriva bene sul secondo palo dove l'accorrente Martina Piazza conclude non trovando la porta. La San Marino Academy termina il primo tempo all'attacco senza però portare pericoli veri e propri. Nella ripresa vicina al gol la squadra di Alain Conte sugli sviluppi di un corner che Nefrou devia verso la propria porta, a salvare il Bari c'è la traversa. Il gol la squadra pugliese lo trova sul passaggio di Prvulovic che serve Strisciuglio. Alessia Piazza è superata, ma si alza la bandierina a segnalare la posizione di fuorigioco. La miglior occasione, le biancorosse la costruiscono sullo sviluppo di un'azione partita da Diaz Leblic, palla per Spyridonidou al limite dell’area. La greca, non angola Alessia Piazza blocca. La San Marino Accademy finisce all'attacco la partita, ma le Titane non sfondano e anche l'ultimo destro di Fusar Poli finisce sul fondo. Termina 0-0 tra San Marino Academy e Pink Bari.