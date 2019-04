Il Dipartimento Calcio Femminile ha stabilito che gli spareggi promozione per la serie B femminile si giocheranno domenica 5 maggio. La San Marino Academy, prima classificata del girone C, sfiderà la Riozzese (girone B), mentre il Napoli se la vedrà contro la Novese. La finale di Coppa Italia di serie C, tra Napoli e Riozzese, è stata posticipata a sabato 11 maggio allo Stadio Bozzi di Firenze.