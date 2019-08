Femminile: tra un mese il debutto contro la Lazio Women

Manca poco più di un mese al debutto della San Marino Academy nel campionato di serie B femminile. La squadra di Alain Conte ospiterà nella prima giornata la Lazio Women il 15 settembre.

Sarà una data storica per il calcio femminile del Titano che si troverà ad affrontare un campionato molto difficile. Girone unico a 12 squadre, con due promozioni e due retrocessioni dirette, con terzultima e quartultima impegnate nel play off per confermare la categoria contro le due perdenti degli spareggi di serie C.

In settimana il tecnico Alain Conte è stato premiato nel corso di Calcio Estate come miglior allenatore della San Marino Academy.

La prima trasferta delle squadra femminile la settimana successiva a Napoli nella sfida tra neo promosse. Le azzurre sono tra le favorite per la vittoria del campionato. Ci sarà poi una lunga sosta. Il 27 ottobre a San Marino arriverà il Cittadella. Il primo derby alla quarta, il 3 novembre a Ravenna. L'ultimo impegno del 2019 sul campo della Fortitudo Mozzecane il 15 dicembre. Dopo la pausa invernale, il 5 gennaio la sfida casalinga con la Novese. Il girone di andata si chiuderà contro il Cesena il 19 gennaio. La gara di ritorno, sul campo delle bianconere il 17 maggio.

Bianconere che sono state presentate ai tifosi del Cesena in occasione della partita contro la Spal. Tra i primi acquisti del Cesena, il portiere Alice Pignagnoli e l'attaccante Alice Cama.

Qualche novità anche nella rosa della squadra della San Marino Academy che ritroverà nel ruolo di team manager Elisa Paganelli che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Ci sarà ancora Giulia Baldini, l'attaccante ha ricevuto il premio Top Woman a Calcio Estate.