Femminile: vittoria e play off per la San Marino Academy

La San Marino Academy batte anche l'Imolese e conquista con una giornata d'anticipo la qualificazione agli spareggi per la serie B. La squadra di Alain Conte s'impone 5-0. Nel primo tempo le biancoazzurre vanno in vantaggio con Simona Innocenti dopo 5 minuti e Francesca Lanotte al 42'. Nella ripresa il 3-0 di Raffaella Barbieri al 62'. Tocca a Giulia Baldini al 72' firmare il poker per le Titane e poi la personale doppietta all'86' che vale il 5-0.

In attesa degli abbinamenti per le due finali promozione, si conoscono già le squadre qualificate. Con la San Marino Academy (girone C) anche Novese (girone A), Riozzese (girone B) e Napoli (girone D).