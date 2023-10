Fine ottobre a tutto Victor

La sosta per la Nazionale ha inevitabilmente compresso il calendario del Victor San Marino che si accinge ad affrontare quattro partite in dieci giorni e tre di queste con formazioni attualmente nelle prime cinque posizioni in classifica. Un tour de force evidentemente calcolato da società e staff tecnico che avrebbero potuto, nonostante le assenze di Lazzari, Tosi e i gemelli Benvenuti, fare anche altre scelte.

La regola in Serie D impone quattro under obbligatori, Cassani per non rinviare la gara con il Corticella, avrebbe dovuto stravolgere la sua formazione con l'inserimento, ad esempio, del secondo portiere Gattuso under, al posto dello straordinario Pazzini di questo inizio di stagione. La scelta, condivisa, è stata quella di chiedere il rinvio, nonostante, adesso, la squadra sarà chiamata a fare gli straordinari. Si comincia domenica 22 ottobre in trasferta a Carpi, mercoledi 25 il recupero con il Corticella.

Domenica 29 ottobre il Victor riceverà ad Acquaviva l'attuale capolista, il Ravenna. Si pensava che questo tipo di partite venissero giocate al San Marino Stadium anche perchè dalla capitale del mosaico antico e contemporaneo, potrebbero muoversi, almeno un migliaio di tifosi giallorossi, che dal punto di vista di viabilità e parcheggi potrebbero mettere a dura prova l'area intorno allo Stadio. La società non ha avuto segnali dalla Federcalcio e dunque Victor San Marino – Ravenna si giocherà regolarmente allo Stadio di Acquaviva inaugurato nel gennaio del 2019.

Sarà sicuramente questo il test più probante per l'impianto più recente costruito in Repubblica. Il tour de force dei biancoazzurri si concluderà mercoledi primo novembre a Mezzolara. Ma non ci si ferma perchè tre giorni dopo domenica 5 novembre sarà già tempo di Aglianese. Salgono così a cinque in quindici giorni le gare da affrontare, prima di tornare alla classica, e a quel punto sospirata, intera settimana di allenamento.