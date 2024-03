Fiorentino, Hirsch: "Crediamo al 7° posto. Nazionale? È il momento di fare spazio ai giovani"

"Crediamo al 7° posto, dobbiamo provarci, altrimenti pazienza". Così Josè Adolfo Hirsch, che parla anche del suo addio alla Nazionale sammarinese, coi cui ha disputato la 59ª e ultima partita contro la Danimarca, nel settembre '23: "L'anno scorso, avendo una certa età, ho capito che era il momento di fare un passo a lato, per lasciare spazio ai ragazzi. Faccio un grosso in bocca al lupo per quello che arriverà, sono stato orgoglioso di rappresentare San Marino in questi anni. Adesso penso sia il momento dei ragazzi, si devono godere quei palcoscenici e quelle partite".