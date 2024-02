Folgore-Tre Fiori, il post partita di De Falco e Lasagni

Intervista a Andrea De Falco e Oscar Lasagni

"Venivamo da un periodo non felicissimo in termini di risultati e serviva una prestazione del genere - commenta il tecnico del Tre Fiori Andrea De Falco - avevo chiesto ai ragazzi intensità, qualità e compattezza, l'abbiamo sbloccata con un non gol ma quando giochi per vincere succedono queste cose, ci siamo meritati questo risultato".

"Abbiamo chiuso tutti gli spazi, quando giochi con certe squadre molto fuori sarebbe stupido lasciarglieli - dice l'allenatore della Folgore Oscar Lasagni - peccato per la nostra occasione prima del loro gol, però ai miei non posso rimproverare niente. Pancotti? Sta crescendo tantissimo, ma non avevo dubbi: se l'ho portato qua è perché credevo fermamente nelle sue qualità. Non è più un esterno che gioca solo sulla fascia, gioca a tutto campo e difende palla".