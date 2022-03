Fsgc: si aprono le iscrizioni ai Campus Bianco Azzurri 2022

La FSGC conferma anche per l’estate 2022 l’appuntamento con il Campus Bianco Azzurri: due settimane di divertimento e apprendimento per bambine e bambini nati dal 2009 al 2016 con il calcio a fare da comun denominatore. I responsabili e i tecnici del Progetto CEF sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli, che verranno resi noti nelle prossime settimane sul sito e sui canali social della FSGC. I Campus avranno luogo dal 18 giugno al 1° luglio. Le iscrizioni apriranno il prossimo 11 aprile.