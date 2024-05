Saranno di nuovo Fiorentino e Folgore a contendersi lo scudetto del futsal. Nel ritorno delle semifinali, i rossoblu campioni in carica si sono imposti 5-2 sul Tre Fiori, già battuto 7-1 all'andata. 6-6 invece tra Folgore e Murata: l'andata era finita 3-3 e dunque i freschi vincitori della Titano Futsal Cup passano in virtù del miglior piazzamento in stagione regolare.