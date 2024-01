Futsal: la Nazionale e l’arbitro internazionale Ilie in Croazia per la Futsal Week

La Nazionale di Futsal di San Marino partirà questa sera alla volta della Croazia per prendere parte alla Futsal Week. La February Cup non sarà però disputata a Porec – come sempre avvenuto recentemente –, bensì a Labin. Cinque le selezioni nazionali partecipanti: oltre ai Titani, anche Danimarca, Malta, Svizzera e Groenlandia.

Già nel pomeriggio di oggi in campo Svizzera e Malta – peraltro accomunate nel medesimo raggruppamento di qualificazione agli Europei di futsal del 2026, potenziali avversarie di San Marino prima del sorteggio dello scorso 25 gennaio. Anche per i ragazzi di Osimani, il debutto sarà con Malta: il primo impegno è fissato per domani alle ore 18:15. Dopodiché, una partita al giorno per i tre successivi: Svizzera (2 febbraio, 18:15), Danimarca (3 febbraio, 16:00) e Groenlandia (4 febbraio, 16:00).

Non solo la Nazionale, ma anche un arbitro sammarinese sarà interessato dalla Futsal Week – February Cup. Si tratta di Laurentiu Ilie, recentemente designato in qualità di arbitro internazionale di futsal. Per il classe ’88, il debutto assoluto è fissato per domani alle 18:15, quando vestirà i panni del secondo arbitro in Groenlandia-Svizzera. In qualità di primo arbitro, invece, dirigerà Malta-Danimarca – il giorno successivo.