Futsal: Nanni Delegato in Lettonia per le sfide in campo neutro dell’Ucraina

Doppia sfida in campo neutro per la Nazionale di futsal dell’Ucraina, impegnata con Kosovo ed Olanda in questi giorni. La doppia sfida si disputerà, per ovvi motivi, in campo neutro e precisamente in Lettonia. In carica, in qualità di UEFA Futsal Delegate, Massimo Nanni. Nell’occasione, Nanni ha omaggiato il Presidente della Federcalcio lettone Vadims Lasenko, a nome della FSGC. Non un gesto consueto e dovuto, ma che vuole esprimere il sostegno della Federcalcio sammarinese all’ospitalità garantita dall’omologa Federcalcio baltica.