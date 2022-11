Futsal nel segno della continuità: confermati i CT Osimani e Selva

La Nazionale Maggiore e l'Under 19 di Futsal proseguono nel segno della continuità. Roberto Osimani e Matteo Selva hanno dimostrato di meritarsi la panchina di due delle selezioni che – dati alla mano – portano più soddisfazioni alla Federcalcio di San Marino. Tutti hanno ancora negli occhi la clamorosa qualificazione ottenuta dai ragazzi del tecnico marchigiano a Varna, in Bulgaria, nel 2021 con il conseguente play-off giocato nel doppio confronto con la Danimarca. Nell'ultimo impegno ufficiale, invece, 3 sconfitte in Germania ma con la consapevolezza di aver iniziato un nuovo ciclo giovane, talentuoso e promettente. E in questo 2023 senza impegni – ad eccezione di qualche test internazionale – il CT, confermato, può far crescere questa nazionale, aggiungendo ai “soliti” senatori dei prospetti molto interessanti.

Quest'ultimi nascono dalla giovanissima Under 19 che, per il secondo mandato consecutivo, sarà guidata da Matteo Selva. E se la Nazionale non ha obiettivi in vista, i biancazzurrini sono chiamati ad una prima volta storica: giocare le qualificazioni agli Europei di categoria in trasferta, dopo le due edizioni sammarinesi. La 19 volerà a Gibilterra dal 17 al 22 gennaio per affrontare i padroni di casa e il temibile Montenegro. Una selezione giovanissima con molti ragazzi sotto età. Anche in questo caso, però, c'è una bella base di partenza: lo storico successo per 2-1 contro l'Estonia di un anno fa, prima vittoria a livello giovanile per il Calcio a 5 del Titano. In aiuto ai due CT degli staff di prim'ordine, presentati dalla responsabile futsal Valeria Canini alla Casa del Calcio: Giacomo Simoncini sarà team manager di entrambe le nazionali così come Michele Moretti il vice, Claudio Cecchetti il medico e Tiziano Giacobbi il fisioterapista, coadiuvato da Enrico Casali. Confermati i preparatori dei portieri Omar Albertini e Dante Canducci mentre Kit Della Chiesa sarà il preparatore atletico della 19 e Fernando Paccagnella quello della Maggiore.