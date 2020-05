Futsal: Roberto Levani non è più l'allenatore di Academy e Nazionale U19

Roberto Levani non è più l'allenatore della San Marino Academy e della Nazionale Futsal Under 19 di San Marino. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ha deciso di interrompere il rapporto con il primo – storico – tecnico dell'esordio assoluto di una selezione giovanile biancazzurra di calcio a 5 in una competizione ufficiale.