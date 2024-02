Futsal Week, San Marino 2° col successo sulla Groenlandia. In Austria il girone per Euro '26

Grazie al successo per 3-2 sulla Groenlandia, la nazionale sammarinese di Futsal chiude al 2° posto la Futsal Week-February Cup. Nel torneo, 7 punti in 4 partite per i biancazzurri, coi successi contro Groenlandia e Svizzera, il pari con Malta e un solo ko, con la Danimarca. Gioia anche personale per Danilo Busignani, capocannoniere del torneo.

Intanto, l'Austria è stata sorteggiata Paese ospitante del girone di qualificazione all'Europeo '26 che, in aprile, vedrà impegnati anche San Marino, Bulgaria e Israele.