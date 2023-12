Giacomo Venturi è il nuovo tecnico della Prima Squadra femminile

La San Marino Academy ha scelto: la Prima Squadra femminile sarà guidata da Giacomo Venturi. Il tecnico ex Chievo – con un passato anche nel calcio professionistico maschile e come match analyst per il Celta Vigo – siederà sulla panchina dalle Titane a partire dalla gara di domenica prossima contro il Pavia Academy, con l’obiettivo di scalare posizioni all’interno di una classifica che, negli ultimi tempi, si è fatta abbastanza problematica per Menin e compagne. L’allenatore veneto condurrà oggi la prima seduta di allenamento con il gruppo.