Giampaolo Mazza: “sono molto amareggiato per la vicenda che mi ha coinvolto”

Martedi la convocazione della Commissione Disciplinare dove l'ex C.T della Nazionale sammarinese ha dovuto deporre in merito alla richiesta di deferimento a causa dell'atteggiamento non conforme che – secondo l'accusa – Mazza avrebbe tenuto durante l'assemblea generale della Federazione Gioco Calcio nei confronti del Vice Presidente Uefa Michele Uva, presente all'Assemblea della FSGC dello scorso 28 febbraio. Contattato da San Marino RTV Giampaolo Mazza riconosciuto come grande uomo di sport per i suoi lunghi trascorsi da C.T della Nazionale sammarinese, ma anche nei successivi ruoli da lui ricoperti, ha preferito lasciare la parola al suo legale Martina Mazza.

“Giampaolo Mazza- dichiara a RTV il legale - è molto amareggiato per la vicenda che lo sta coinvolgendo. Per rispetto verso la Commissione Disciplinare che dovrà decidere il caso ritiene opportuno allo stato non commentare in merito a quanto avvenuto. Tuttavia – aggiunge Martina Mazza - il mio assistito si dichiara sin d’ora disponibile a rilasciare pubbliche dichiarazioni al fine di chiarire a tutto il mondo dello sport la propria posizione, non appena tale Organo disciplinare avrà emesso la propria decisione che ci aspettiamo arrivi entro breve”.