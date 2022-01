Il 31 chiude il mercato a San Marino: ecco gli ultimi "botti"

Il mercato sammarinese entra nel vivo, a soli 4 giorni dalla chiusura fissata per lunedì 31 alle ore 12. C'è un nuovo rinforzo in casa Pennarossa: dal Cattolica, in Serie D, arriva l'attaccante classe 2001 Emiliano Dema. I biancorossi di Chiesanuova sono anche alla ricerca di un secondo portiere dopo l'infortunio occorso a Eugenio Marconi. E' definito, invece, l'arrivo dell'ex portiere del Faetano Manuel Ermeti – 41 anni ad agosto – al Domagnano e quello del centrocampista Tommaso Conti al Cailungo.









Tra le squadre più attive, poi, c'è il Fiorentino che piazza addirittura un triplo colpo a partire dall'italo-marocchino Souhail Zouhri, centrocampista ex giovanili Modena e che ha già giocato in precedenza a San Marino con la maglia del Murata. Alla prima esperienza nel campionato, invece, Nicola D'Addario, fratello minore del terzino del Tre Fiori Alessandro e già nel giro della “nuova” Nazionale Under 21 di Matteo Cecchetti. Dal Torconca, infine, arriva il difensore classe 1996 Luca Bottoni. In uscita si registra la cessione di Riccardo Colonna alla Vis Novafeltria. Sono 3 gli acquisti anche per la Juvenes/Dogana con il DS Marco Mularoni che è riuscito ad assicurarsi le prestazioni di Nicolò Neri – difensore del '97, proveniente dalla 1^ Categoria Marche -, Carlo Cisternino – giovanissimo terzino della primavera del Cesena – ed Eric D'Angeli - attaccante ex Tre Fiori, Cattolica e Pavia.