Il Cailungo si rafforza con l'arrivo Tadzhybayev e Matteoni

S.P. Cailungo torna a far parlare di se nel calciomercato estivo sammarinese. Due gli arrivi, Oleksander Tadzhybayev, classe ‘94 attaccante proveniente dal Pietracuta e Simone Matteoni classe ‘92 centrocampista proveniente dal Tre Fiori. Nella rosa, che i Direttori Sportivi vanno componendo, sono stati confermati nel comparto difensivo Mattia Vitali ed il sammarinese Denis Veronesi.

"S.P. Cailungo, si legge in una nota, sempre più proiettata nel voler valorizzare il gruppo, creare un progetto basato sull’ampia rosa, tenace e in crescita per tutto il lungo campionato che inizierà a settembre ed a cui vogliamo essere comunque protagonisti".