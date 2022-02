Il Faetano vince ancora e sale al settimo posto

San Giovanni - Faetano

Tognacci si affida a Mema e Montebelli con Magnani a supporto. Dall'altra parte Girolomoni schiera Magno e Kalemi. In mezzo c'è una delle più belle sorprese del campionato, il centrocampista Palazzi. Il Faetano prova subito ad essere pericoloso: al minuto 11 ci prova Magno ma la sfera termina fuori. Il primo tempo non è particolarmente brillante e le due squadre faticano a rendersi pericolose. Il San Giovanni avrebbe una potenziale opportunità per passare in vantaggio ma De Biagi spreca tutto. La sfida si accende nella ripresa. Quarto minuto, Grillo ben servito da Montebelli, calcia potente, la tocca Marino e la sfera finisce sul palo. Poco dopo la partita si sblocca. Tamburini appena entrato si trova al momento giusto e nel posto giusto e trafigge De Angelis per il vantaggio del Faetano.

Nemmeno il tempo di esultare che il San Giovanni trova il pareggio. Rinvio sbagliato del portiere Marino, la palla finisce a Mema che insacca per l'1 a 1. Il Faetano però non demorde e crea un’altra occasione sugli sviluppi di un calcio piazzato ma Tomassoni di testa fallisce da posizione invitante. A dieci minuti dal termine è ancora Mema ad innestare un duello con Marino ma questa volta l’estremo difensore del Faetano è bravo a salvare i suoi. La formazione gialloblu poi passa per la seconda volta: Tamburini si invola sulla fascia mette in mezzo e come un falco, Fall riesce a battere in rete per il 2-1. Nell arrembaggio finale il San Giovanni ha l’occasione con Conti che non ci arriva per il tap-in vincente. Finisce 2 a 1 per il Faetano che trova il quarto risultato utile consecutivo e il settimo posto in classifica. Il San Giovanni invece resta fermo a 14 punti ed ora deve guardarsi dal ritorno di Cailungo e Juvenes/Dogana, ora a quota 10.