Colpo del Fiorentino che supera per 2-1 il Murata. Goleade nelle altre partite del pomeriggio: il Cosmos supera 7-1 il Faetano, la Libertas batte 4-1 il Pennarossa e la Folgore rifila un 4-0 alla San Marino Academy. Nei posticipi del sabato, La Fiorita travolge il Cailungo per 7 a 0 mentre la Juvenes/Dogana vince 3 a 2 in rimonta con il San Giovanni.