Il Fiorentino batte in rimonta il Cosmos 2-1

La sfida per il terzo la vince in rimonta il Fiorentino che supera 2-1 il Cosmos al termine di una partita incredibile. La squadra di Omar Lepri si presenta senza portieri di ruolo, tra i pali l'attaccante Righini. La prima occasione è per l'ex di giornata Ben Kacem che spara alto. Dall'altra parte il tiro di Molinari è centrale e viene parato da Righini. Al 21' occasione per la squadra di Tarini con Chiaruzzi, la conclusione viene neutralizzata dal portiere del Cosmos. A metà del primo tempo la punizione di Pastorelli trova attento Benedettini, che devia in angolo. Al 26' episodio da rivedere: sul calcio d'angolo dalla sinistra il pallone si alza, Maggioli di testa la rimette al centro dell'area la palla finisce a Errico che va in rete. Il direttore di gara annulla e fa riprendere con una punizione a favore del Fiorentino. A dieci dalla fine altro episodio: il Cosmos chiede un calcio di rigore, sul tiro dal limite la palla è toccata da Diagne, l'arbitro non interviene, l'azione prosegue, Molinari finisce a terra, la sfera arriva a Errico che calcia in porta trovando anche il gol. Azione fermata dal direttore di gara per il fallo su Molinari. L'ultima occasione del primo tempo è per il Cosmos, sulla punizione laterale, la palla sul secondo palo è interessante e finisce a Errico che calcia in porta, Benedettini respinge, ma l'arbitro aveva fermato tutto per un fallo.

Nella ripresa parte bene il Cosmos. Su palla inattiva la squadra di Serravalle fa le prove generali del vantaggio. Fatica calcia a botta sicura, ma tra la conclusione e la rete c'è la respinta di Diagne, con protesta Cosmos per un presunto tocco di mano. Il Cosmos reclama il rigore, ma si va avanti. Passano appena 50 secondi e lo scambio Mularoni-Grassi produce il gol del centrocampista della Nazionale di San Marino che porta avanti il Cosmos. Al 18' il pareggio del Fiorentino è di Nicolò Chiaruzzi al termine dell'ottimo lavoro di Bara, il neo entrato serve un bel assist al compagno che batte Righini sul primo palo. La partita torna di nuovo in parità, ma è nel finale che si accende, con dieci minuti ricchi di emozioni. Al 36' occasionissima per il Fiorentino con Chiaruzzi. Ad evitare la doppietta la straordinaria parata di Righini. Cinque minuti più tardi Abouzziane spacca la partita. Il numero 7 scappa via a sinistra e arriva a concludere in porta, Righini respinge, lì è pronto Omar Diop che non sbaglia. La reazione Cosmos è nel tiro di Ben Kacem, forte, ma sull'esterno della rete al 43'. Un minuto dopo Omar Diop potrebbe chiuderla con un tiro da ottima posizione che finisce sul fondo. Sul cambio fronte sembra fatta per il Cosmos, la conclusione di Ben Kacem centra in pieno il palo. Il Fiorentino tiene fino alla fine e si prende lo scontro diretto per il terzo posto.