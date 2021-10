Rai Sport a San Marino per raccontare la storia di Marco Macina compagno di squadra (e di camera nel convitto) di Roberto Mancini nelle giovanili del Bologna. Un talento purissimo del quale il ct della Nazionale Italiana non si è mai dimenticato. Rai Sport in un servizio di Luca Cardinalini racconta un'amicizia nata sul campo di calcio.