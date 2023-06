Il Kazakistan passa tre volte al Tardini

Una nazionale sfortuna perde al Tardini di Parma contro il Kazakistan. Nel primo tempo il vantaggio ospite arriva sull’errore di Manuel Battistini che non rinvia bene il pallone in area favorendo Vorogovskiy che da pochi passi non può sbagliare. Nella ripresa il direttore di gara Papapetrou concede un rigore con il var per un tocco di mano di Fabbri sul cross da fondo. Sul dischetto il capitano Tagybergen che trasforma nonostante Elia Benedettini riesca a toccare. Nel quinto minuto di recupero arriva il tris del Kazakistan, sul tiro di Zainutdinov la palla viene anche deviata da Di Maio.

Lunedì sfida in Finlandia alle 18:00 con diretta su RTV Sport.