Il Murata guarda al futuro partendo da Achille Fabbri e Eric Fedeli

Il Murata ha gettato le basi per tornare grande squadra e competere con le grandi del Campionato Sammarinese. Lo ha fatto partendo da un allenatore d'esperienza come Achille Fabbri e da un attaccante di valore come Eric Fedeli, capocannoniere del campionato. Il Murata che riparte lo farà probabilmente dal suo tecnico, capace come detto, di costruire il gruppo per tornare a vincere. La prossima stagione si annuncia molto impegnativa con tante partite da dover giocare. Con il ritorno del girone unico si disputeranno 30 giornate con almeno 28 gare garantire per ogni squadra solo per il Campionato.