Il San Giovanni batte 4-0 il Domagnano e chiude 11° [Video]

I gol della partita

Il San Giovanni si assicura l'11° posto col 4-0 sul Domagnano, viceversa già certo del 10°. Le pantere la chiudono in mezz'ora: la sblocca il destro a incrociare di Satalino, incanalato a rete dal filtrante di Matteoni. Poi Perotto s'inserisce in area, Averhoff lo atterra ed è rigore, sul dischetto Strologo spiazza Colonna per il bis. Quindi pasticcio difensivo tra Parma e Olivieri, Satalino ne approfitta e fa doppietta piazzandola a fil di palo. E sempre Satalino, nella ripresa, crossa per l'autorete di Olivieri, che interviene di testa e sorprende Colonna per il poker San Giovanni.