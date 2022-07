Il Tre Fiori prepara un altro appuntamento con la storia

Tra i nuovi record registrati dal Tre Fiori c'è anche quello di essere la prima sammarinese ad aver fatto bis di successi nelle coppe europee. Ora però c'è da centrare il bis che conta davvero, ossia quello di passaggi del turno. L'1-0 conquistato in Lussemburgo mette il tutto nelle mani dei gialloblu, chiamati a difendere il punto nel ritorno del San Marino Stadium, in programma giovedì, alle 20:45, con diretta su San Marino RTV. Per sistemare gli ultimi dettagli Andy Selva ha altri due allenamenti, il primo domani ad Acquaviva e la rifinitura di mercoledì, sul campo di gara. Al momento non si registrano defezioni, restano a disposizione tutti i 24 convocati per la trasferta di Esch. Ci sono 4 diffidati – Semprini, De Lucia, Rastelli e Adami – ma questi sono conti che eventualmente si faranno più avanti: ora serve solo restare sul pezzo e replicare la prestazione che ha permesso di imbrigliare il Fola, che nei primi 90' s'è infranto contro la grande prova difensiva corale dei gialloblu.

Nel video le parole di Eros Grani, difensore del Tre Fiori