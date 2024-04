Il Tre Fiori ribalta il Tre Penne e resta in scia del 4° posto

Contro un Tre Penne già terzo e con la testa ai playoff, il Tre Fiori va sotto e poi la riaggiusta, trovando un preziosissimo 2-1 che rimette nel mirino il 4° posto. Perché il Cosmos cade a sorpresa con la Libertas e ora ha un solo punto in più dei gialloblu e del Murata, attualmente 5° per via degli scontri diretti.

A partire meglio è proprio il Tre Fiori: Islamaj sul primo palo per Varrella, che non trova lo specchio. Ancora Islamaj passa su Vandi autolanciandosi e cambia lato per Fedeli, che in qualche modo la mette giù, elude Barretta e carica a botta sicura, trovando traversa e rimbalzo in campo.

Il Tre Penne ringrazia e alla prima occasione non è altrettanto indulgente: Badalassi scambia di fino con Scarponi, liberandosi in area per un tocco d'esterno a piazzarla che lo fa sempre più capocannoniere, con 28 reti in altrettante partite. Una doccia gelata che non inchioda i gialloblu: 3' e Islamaj e Bernardi imbastiscono il rigore in movimento di Fedeli, stavolta implacabile nello stoccare in buca d'angolo l'immediata patta.

Qui la partita diventa un batti e ribatti, anche se l'unica situazione davvero degna di nota è la punizione dal limite, appena alta, di Bernardi. Con la ripresa invece non sono passati neanche 2' quando Luigi Rizzo affonda a sinistra su Nigretti e crossa sul palo lungo: acrobazia di Fedeli su Rosini, respinta di Migani e Bernardi va giù sul contatto con Rosini, che vale il rigore. Tocca a Islamaj, spiazzante nel mettere la freccia per il ribaltone Tre Fiori. Anche qui, tempo qualche minuto è c'è l'occasione da X: traversone di Battistini sul quale Nardi va a vuoto e apre la porta a Badalassi, il cui volante impatta solo il conto delle traverse con rimbalzo in campo.

Il Tre Penne spinge per un altro quarto d'ora ma non va oltre alle imbucate di Scarponi, con Nardi e Luigi Rizzo a chiudere su Righini e Badalassi. Il resto è il potenziale girochiave del Tre Fiori: Dolcini si fa mezzo campo in contropiede e scarica per l'accorrente Varrella, che sciupa calciando alto. Nel 5° dei 6' di recupero invece Islamaj manda in porta Cirrottola, controllo e destro respinto da Migani. E subito dopo ancora Cirrottola chiude in ciabattata un bello spunto personale, cominciato dalla bandierina. Sul ribaltamento contatto in area tra De Lucia e Badalassi, per l'arbitro non c'è nulla: fine e Tre Fiori in esultanza per una rincorsa al 4° posto che non è nelle sue sole mani, ma è ancora fattibile.