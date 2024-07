Nel servizio l'intervista a Luca Nanni, Segretario Generale Tre Penne

Una notte in viaggio per il Tre Penne accolto da un mattino maltese già infuocato. Il caldo non è mai una sorpresa sull'isola, ma da una volta all'altra sembra quasi aumentare. La squadra di San Marino Città gioca domani la gara di andata del preliminare di Conference League contro il Floriana, storico e titolato club dell'Isola dei Cavalieri. Assenze e volti nuovi, ma soprattutto ottimismo.

