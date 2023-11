Il Victor a Certaldo per diventare grande

Da sorpresa e bella realtà, un altro gradino è chiamato a salire il Victor per diventare grande. Giocare a Certaldo da chiara favorita. Una partita piena di insidie contro una squadra che ha un disperato bisogno di punti avendone conquistati solo 6 in 12 uscite. Il classico trappolone, ma per Cassani che a Domagnano ha svolto l'allenamento di rifinitura prima della partenza per la Toscana, il nome e la posizione dell'avversario non cambia nulla né nella preparazione né nell'approccio. Recuperati Lattarulo e D'Este, fuori De Santis e l'acciaccato Aruna. Il resto sono scelte. L'occasione è ghiotta.

Nel servizio l'intervista a Stefano Cassani, allenatore Victor San Marino