Il Victor ci crede e chiede strada al Progresso

L'infrasettimanale incombe e spezza di fatto la giornata a metà. Sono ben 4 gli anticipi al sabato tra cui quello di Acquaviva tra Victor e Progresso. La lunga volata verso la C è lanciata e anche se i sammarinesi sono partiti senza obbligo di protagonismo, la squadra si è guadagnata sul campo il diritto a sognare. Un campionato strepitoso, quello dei biancazzurri, lo sarà comunque sia il suo epilogo perché un gruppo partito per raggiungere la salvezza si è iscritto a pieno titolo a club dei grandi. Grazie al lavoro di grande qualità di Stefano Cassani, grazie al diesse Bollini che ha saputo scegliere i profili giusti, grazie ai giocatori che hanno da subito creato un bel gruppo e si sono messi a disposizione della causa. Hanno pensato al lavoro sul campo, passando indenni anche un cambio di proprietà che avrebbe potuto nella fase cruciale della stagione destabilizzare un po'. Forte questo Victor che domani ad Acquaviva ospita il Progresso per continuare a crederci. Senza obblighi, ma con tanto coraggio. Per un pomeriggio tutto da conquistare e dare poi distrattamente un'occhiata a cosa succederà a Corticella dove in contemporanea è impegnato in Forlì. La capolista Carpi che riceve il Mezzolara e il Ravenna la Sammaurese scendono in campo il giorno dopo. Sono le magnifiche quattro di un campionato bellissimo, senza pronostico, del quale il Victor è la sorpresa più gradita.