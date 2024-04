Il Victor ha staccato la spina. Derby al Forlì

Dopo tre munti subito la prima situazione da valutare. Sul cross, proteste per un possibile fallo di mano di Giacomo Benvenuti. Da questo momento si scioglie il Victor che inizia a fare densità nella metà campo avversaria. Doppia opportunità prima D’Este poi Latturolo, risponde ad entrambi Pezzolato. Sempre Victor con il cross preciso di Arlotti per la testa di Nicholas D’Este sfera che sfiora il palo. Altra grande occasione Victor. Sul break di Eleonori, un ex, servizio per Arlotti che a tu per tu con Pezzolato doveva e poteva fare meglio . Il Victor sbaglia il Forlì no .Protezione di Pecci e apertura per Mosole entrato al posto di Bonandi alla mezz’ora, diagonale vincente e Forlì in vantaggio al tramonto di primo tempo. Ad inizio ripresa i galletti mettono una seria ipoteca sulla vittoria nel derby . Sul cross di Masini, ingenuità di Pasquino e autogol clamoroso per il 2-0 dei padroni di casa. Crolla il Victor sulla ripartenza di Babbi, diagonale potente e grande risposta di Pazzini . Dall’angolo che scaturisce lo stesso Babbi si alza e di testa chiude l’incontro . Nel finale l’unica buona notizia per il Victor è il rientro di Lorenzo Lazzari . Allo stadio Morgagni di Forlì, Forlì batte Victor San Marino 3-0